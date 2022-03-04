COVID-ситуация в мире: Франция отменяет вакцинные паспорта

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Французские власти отменят с 14 марта действие вакцинного паспорта, необходимого в настоящий момент для посещения кафе, библиотек, музеев и других общественных мест. К тому же, отменяется требование носить маски во всех общественных местах, кроме медицинских учреждений и транспорта.

Вьетнам получит от Pfizer около 22 млн доз вакцины от коронавируса для детей. До конца марта в страну доставят 7 млн доз, ещё 14,9 млн – в четвёртом квартале этого года.

В Финляндии рекомендовали третью дозу вакцины детям 12-17 лет из групп риска. Национальный институт здравоохранения и социального развития выступил с инициативой предложить третью дозу всем детям 12-17 лет, если она необходима им по причинам, не касающимся медицинских.

Минздрав Малайзии одобрил Sinovac для вакцинации от COVID-19 детей от 5 до 11 лет. Как отметил гендиректор ведомства, польза от иммунизации превышает возможные риски, пишет novostipmr.com.

Власти Японии намерены продлить антикоронавирусные ограничения, действие которых истекает 13 марта. Соответствующие запросы правительство получило от пяти префектур. Японские меры против распространения COVID-19 включают в себя сокращение рабочего дня и ограничения на продажу алкоголя.

Гражданам США разрешено возвращаться из России и Беларуси без теста на COVID-19. Поправка внесена на фоне геополитической напряжённости, связанной с Украиной.

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