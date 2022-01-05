COVID-ситуация в мире: Франция обновила рекорд заражений коронавирусом

0

Французские органы здравоохранения во вторник сообщили, что зарегистрировали 271 686 новых случаев заражения COVID-19, что является самым высоким показателем на сегодняшний день. Более заразный вариант коронавируса «омикрон» привел к увеличению количества подтверждённых случаев во Франции до более 160 тысяч в день на прошлой неделе и более 200 тысяч в течение четырех дней подряд в выходные.



Согласно официальным данным, Франция в субботу стала шестой страной в мире, которая сообщила о более чем 10 миллионах случаев заражения COVID-19 с момента вспышки пандемии.

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро среды достигло 295 222 031, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире скончались 5 457 484 человека. В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия. Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где всего выявили 57 048 800 инфицированных COVID-19. Число летальных исходов составило 830 071, пишет novostipmr.com.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтверждённых случаев COVID-19 достигло 35 018 358, а число умерших от последствий заражения вирусом в стране составляет 482 551.

На третьем месте по количеству случаев COVID-19 находится Бразилия, где коронавирусом заразились 22 328 252 человека. Из них умерли 619 654.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.