COVID-ситуация в мире: Финляндия введёт локдаун на 3 недели, во Франции готовятся ужесточить ограничения

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В Финляндии с 8 по 28 марта школьников переведут на дистанционное обучение. Власти рекомендовали ограничить работу ресторанов и запретить собираться группами больше чем по 6 человек в регионах с неблагоприятной ситуацией по COVID-19.

Власти Великобритании понизили уровень угрозы, исходящей от нового коронавируса, с максимального (пятого) до четвёртого.

Во Франции констатируют ухудшение ситуации с коронавирусом почти на всей территории страны и готовятся ввести более жёсткие ограничения в 20 департаментах, передаёт novostipmr.com.

В Португалии одобрили продление действия чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса – уже в 12-й раз. На этот раз режим ЧП будет действовать минимум до 16 марта.

Гватемала и Вьетнам зарегистрировали российскую вакцину “Спутник V”, а в Сан-Марино уже началась вакцинация российским препаратом. Первая партия “Спутник V” доставлена и в Черногорию. Закупить российскую вакцину намерена и Северная Македония.

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