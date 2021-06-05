COVID-ситуация в мире: Финляндия разрешила въезд в страну иностранцам для встречи с родственниками

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Более 172,5 млн человек по всему миру заражены коронавирусом. Число жертв новой инфекции в мире достигло 3 млн 7121 тыс. человек.

Финляндия с 7 июня расширит список оснований для въезда в республику в условиях действия ограничений из-за пандемии коронавируса. Теперь в данный перечень, помимо супругов и несовершеннолетних, отнесены взрослые дети, родители, приемные родители, а также бабушки и дедушки. Новый порядок касается граждан из стран с категорией ограничений “2”, куда входят в том числе Россия, Великобритания, США и Турция.

В Колумбии выявили рекордное число заразившихся коронавирусом за сутки. За 24 часа в стране зафиксировали 30 тысяч новых случаев, передаёт novostipmr.com.

За минувшие сутки коронавирус проявился у 8 947 жителей России, выздоровели 8 530 человек, летальных исходов – 377. Президент РФ Владимир Путин отметил, что россияне смогут более свободно ездить в другие страны примерно с сентября. По его словам, где-то в начале осени Россия достигнет уровня 60% иммунизации всего населения страны.

В то же время в МИД РФ поступают запросы от иностранцев, желающих привиться «Спутником V». Ранее Владимир Путин заверил, что страна создаст все необходимые условия, чтобы иностранные граждане могли вакцинироваться от коронавируса на её территории.

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