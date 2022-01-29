COVID-ситуация в мире: Евросоюз одобрил новые таблетки от COVID-19

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В борьбе с коронавирусом страны Евросоюза получат на вооружение новый препарат. Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) одобрило таблетки Paxlovid компании Pfizer для лечения COVID-19. Их будут применять, когда заболевшему не требуется дополнительный кислород, но есть риск развития тяжёлых форм заболевания. Paxlovid был одобрен в США и Британии в декабре. Его уже закупили Италия, Германия и Бельгия.

В некоторых районах Пекина (Китай) ограничили передвижение людей, чтобы снизить риски заражения коронавирусом в преддверии зимних Олимпийских игр. Жителям Фэнтай вообще запретили покидать свои дома без уважительных причин, им также необходимо ежедневно проходить тест на COVID-19.

В Индии разрешили испытания назальной вакцины компании Bharat Biotech. Речь идёт о применении препарата в качестве бустерной дозы, пишет novostipmr.com.

Первый компонент российской вакцины «Спутник V» будут использовать в качестве бустерной для людей в возрасте от 40 до 49 лет в столице Мексики, городе Мехико. Ревакцинироваться российским препаратом смогут те, кто сделал последнюю прививку от коронавируса как минимум четыре месяца назад. Временной разрыв между второй и третьей дозами вакцины был сокращён с шести месяцев до четырёх.

В общей сложности 27 тысяч учеников школ и профессионально-технических училищ в Румынии заболели COVID-19. По словам экспертов, уже с 31 января занятия должны быть полностью прекращены в 100 заведениях в Бухаресте, Тимишоаре, Яссах, Констанце и других крупных городах страны. Кроме того, планируется ввести ограничения на работу центров детского и юношеского творчества по всей Румынии. В настоящее время правительство страны прорабатывает соответствующие карантинные механизмы.

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