COVID-ситуация в мире: Европейский регулятор начинает проверку вакцины Hipra

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Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало последовательную экспертизу вакцины от коронавируса испанской фармацевтической компании Hipra. Она разрабатывается в качестве бустера для взрослых, которые уже были вакцинированы другим препаратом от коронавируса, передает novostipmr.com.

Предварительные данные свидетельствуют об эффективном иммунном ответе на вакцинацию от ковида препаратом Hipra. Это относится в том числе к вызывающим обеспокоенность вариантам – например, к “омикрону”.

В ходе оценки агентству предстоит определить, перевешивают ли преимущества вакцины риски, возникающие в результате её использования. Последовательная экспертиза будет продолжена до тех пор, пока данных не окажется достаточно для подачи официальной заявки на выдачу регистрационного удостоверения.

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