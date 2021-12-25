COVID-ситуация в мире: Европа встретила Рождество с рекордами по «омикрону»

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Более 4,3 тысячи рейсов отменили мировые авиакомпании на рождественские выходные в связи с ростом заболеваемости коронавирусом и распространением штамма «омикрон», свидетельствуют данные сайта FlightAware, который отслеживает авиарейсы. Только в пятницу – канун Рождества, на который обычно приходится пик праздничных перелетов, – авиаперевозчики по всему миру отменили более 2,3 тысячи рейсов.

Ряд европейских стран перед католическим Рождеством зарегистрировали рекорды по числу заразившихся коронавирусом за сутки. В Великобритании 24 декабря сообщили о 122,1 тыс. новых случаев заражения. За последнюю неделю в стране выявили 707,3 тыс. инфицированных, что на 230 тыс., или почти в полтора раза, больше, чем неделей ранее. Показатель побил максимум также во Франции и в Италии.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) также прогнозируют, что в ближайшие недели омикрон-штамм вытеснит другие варианты коронавируса, что вызовет «значительный всплеск» числа новых пациентов. В Европе эту мутацию выявили в 38 из 53 стран, курируемых европейским подразделением ВОЗ. Она уже доминирует в Великобритании, Дании и Португалии.

На фоне распространения нового штамма власти европейских стран ввели дополнительные ограничения. В Великобритании отметили новогодние торжества на Трафальгарской площади, в Нидерландах объявили локдаун, а в Германии с 28 декабря закроют клубы и дискотеки и запретят проводить мероприятия со зрителями.

Во Франции за минувшие сутки выявили более 94,1 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это самый высокий показатель заболеваемости в стране с начала пандемии коронавируса. Предыдущим антирекордом считался суточный прирост в 91,6 тыс. случаев, который зафиксировали накануне. За минувшие 24 часа во Франции также установлен рекорд по количеству проведенных тестов – 1,55 млн тестов на COVID-19. Большинство жителей Франции вакцинированы от COVID-19. Третью дозу вакцины от коронавируса во Франции получили свыше 20 млн человек. Ранее в пятницу о рекордно высоких показателях заболеваемости сообщили в Ирландии, Великобритании и Италии.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 21 декабря сообщила, что «омикрон» обнаружен уже в 106 странах мира. По последним данным ВОЗ, этот штамм распространяется быстрее «дельты» даже в странах с высоким уровнем иммунитета от вируса. Информация относительно тяжести заболевания остается ограниченной. Смерти от омикрон-штамма зарегистрировали в США и Великобритании, сообщает novostipmr.com.

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