COVID-ситуация в мире: Еврокомиссия объявила о начале третьей волны коронавируса в Европе

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Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом в мире заразились более 121,7 млн человек, свыше 2,69 млн скончались.

Еврокомиссия объявила о начале третьей волны коронавируса в Европе. В Брюсселе заявили о необходимости ускорить вакцинацию населения, чтобы противостоять распространению заболевания. ВОЗ еще в ноябре предупреждала о риске третьей волны пандемии в Европе, передаёт novostipmr.com.

Ангела Меркель допустила закупку «Спутника V» Германией в обход Евросоюза. Канцлер отметила, что если ЕС не будет централизованно закупать российскую вакцину после ее одобрения регулятором, то ФРГ может сделать это самостоятельно. Ранее канцлер Австрии призывал ускорить регистрацию «Спутника V» в Европе.

В ВОЗ заявили о хороших темпах снижения распространения COVID-19 в России. В стране более недели снижается число новых случаев инфицирования, заявила представитель ВОЗ. Однако в России пока недостаточно вакцинированных, чтобы сдержать распространение заболевания. Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 9 632 случая, следует из данных оперштаба. За минувшие сутки от коронавируса вылечились 11 279 человек, еще 392 пациента скончались. С начала распространения COVID-19 в России зарегистрировано 4 млн 447 тысяч 570 случаев коронавирусной инфекции (+0,22% за минувшие сутки), 94 659 умерших и 4 млн 060 тысяч 652 выписанных.

Правительство России разрешило въезд иностранным студентам из стран с низким распространением пандемии COVID-19. Эпидемиологически благополучные страны будут определяться специальным алгоритмом, разработанным Минобрнауки и утвержденным Оперативным штабом. Список таких государств будет доступен на сайте Роспотребнадзора. Для очных занятий в России студентам понадобится: уведомить свой вуз о желании вернуться за десять дней до планируемой даты приезда; сделать ПЦР-тест на коронавирус за три дня до прибытия в РФ; пройти повторное тестирование в России и до его результатов находиться на самоизоляции.

За минувшие сутки в Украине выявили 15 292 случая коронавируса. Днем ранее обнаружили 15 850 новых случаев инфицирования. Всего с начала пандемии зарегистрировали 1 535 218 заражённых COVID-19. Из них 29 775 умерли (+260) и 1 253 972 (+5 190) человека выздоровели. Несмотря на высокий уровень заболеваемости, пока власти не намерены вводить локдаун на государственном уровне. В связи с этим регионы самостоятельно ужесточают ограничения. С сегодняшнего дня локдаун заработал в Киеве и области (продлится до 9 апреля), а также других регионах и городах.

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