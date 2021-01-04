COVID-ситуация в мире: ещё в ряде стран выявили новый штамм коронавируса

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Новый штамм коронавирусной инфекции, который впервые был зарегистрирован в Великобритании, выявили также в Тайланде, на Кипре и в Греции.

По словам инфекционистов, этот штамм заразнее распространявшихся ранее видов. При этом, пишет novostipmr.com, мутация не влияет на тяжесть заболевания и летальность.

В Норвегии в контексте пандемической ситуации вступили в силу новые ограничения. Так, запрещено продавать алкоголь в ресторанах и барах, а на частных мероприятиях вне дома, например, на вечеринке в честь дня рождения, разрешено собирать не более 5 человек.

Власти Южной Кореи продлили действие запрета для жителей собираться группами более 4 человек, а в Японии до 20 февраля начнётся массовая вакцинация жителей. В первую очередь прививки получат медработники и граждане из группы риска, в том числе пожилые люди.

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