COVID-ситуация в мире: ещё несколько стран одобрили применение российской вакцины против коронавируса

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Управление по контролю за лекарственными средствами Пакистана одобрило применение российской вакцины “Спутник V”. Также препарат уже зарегистрирован Министерством здравоохранения Монголии.

Россия и Израиль обсуждают сотрудничество по борьбе с коронавирусом, в том числе возможность совместного производства вакцины “Спутник V”, пишет novostipmr.com.

Азербайджан выдал разрешение на проведение первого в мире исследования комбинации вакцин от коронавируса – “Спутник V” и AstraZeneca. Клинические изучения начнутся в этом месяце. Исследовательская программа продлится полгода на территории нескольких стран, а в каждом из исследований планируется привлечь по 100 добровольцев.

Минздрав Беларуси сообщил, что в республике практически завершена плановая вакцинация медработников российской вакциной. Прививки вскоре начнут делать работникам учреждений образования.

Во Франции до 1 июня продлили режим чрезвычайного положения, а в Великобритании выявили ещё один новый штамм коронавируса. Теперь в стране есть 4 мутации вируса. Новый штамм отличается от ранее выявленного на юго-востоке Англии варианта коронавируса мутацией Е484К в шиповидном белке, которая наблюдается также у бразильской и южноафриканской разновидностей вируса.

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