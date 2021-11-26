COVID-ситуация в мире: ЕС требует приостановить авиасообщение со странами Африки

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Вслед за Израилем и Великобританией сообщение с несколькими странами Африки, где был обнаружен новый штамм коронавируса, останавливают Германия и Италия. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала в экстренном порядке остановить авиасообщение с этими государствами для всех членов ЕС.

В Израиле выявили первый случай инфицирования новым штаммом коронавируса. Его обнаружили у мужчины, который вернулся из африканской республики Малави. О двух случаях заражения новым штаммом сообщили и власти Гонконга. Инфицированные находятся в карантинном отеле, пишет novostipmr.com.

Еврокомиссия предлагает с 1 марта разрешить въезд в Евросоюз всем, кто был вакцинирован признанными в Cоюзе прививками от COVID-19. Прививка будет считаться действующей только в течение девяти месяцев. Также Еврокомиссия рекомендует странам ЕС принимать тех, кто был вакцинирован препаратами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения, но при наличии ПЦР-теста. Возможен будет въезд для тех, кто переболел коронавирусом при наличии ПЦР-теста.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Чехии с 26 ноября вводится режим чрезвычайной ситуации.

В 11 районах немецкой Баварии ввели максимальные ограничительные меры из-за высокого уровня заболеваемости COVID-19. Они предполагают закрытие всех учреждений культуры, досуга, спортивных заведений, общепита. Исключениями являются парикмахерские, общеобразовательные школы и детские сады. Размещение в отелях возможно только для лиц, которые находятся в округе не с туристическими целями. Магазины могут продолжить работу при условии контроля числа посетителей в помещениях.

Санитарные пропуски во Франции с 15 января не будут действительны без повторной дозы вакцины спустя семь месяцев после второй прививки от COVID-19. Срок действия ПЦР-тестов на коронавирус сокращается с 72 до 24 часов.

В Португалии с 1 декабря власти страны вновь вводят обязательный масочный режим. А для того, чтобы попасть в спортзал, театр или ресторан, необходимо будет предъявить сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. При этом работать пока рекомендуется из дома. Число пациентов в больницах сейчас растёт, поэтому на время новогодних праздников все бары и ночные клубы будут закрыты, а школьные каникулы продлят на несколько дней.

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