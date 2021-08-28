COVID-ситуация в мире: ЕС собирается ввести ограничения на въезд для непривитых граждан

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Более 214,6 млн человек по всему миру заражены коронавирусом. Лидером по числу подтверждённых случаев остаются США, где выявили 38,7 млн зараженных.

Европейский союз повторно введёт ограничения на въезд для не привитых от коронавируса граждан США, Косово, Израиля, Северной Македонии, Черногории и Ливана. В настоящий момент ограничения распространяются на 23 страны, включая Японию, Катар и Украину. Некоторые из стран ЕС уже ввели ограничения для приезжих из США. Не привитые от коронавируса граждане этих стран будут обязаны сдать ПЦР-тест по въезде в ЕС и пройти обязательный карантин. Решение об установлении новых ограничений будет принято в понедельник, в случае если ни одна из стран ЕС не опротестует его.

Ученые из Оксфордского университета выявили риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний после вакцинации от COVID-19. Но опасность появления таких симптомов из-за самого заболевания выше, так что специалисты рекомендуют прививаться от вируса.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Италии поддержал идею продлить срок действия так называемых антикоронавирусных паспортов с 9 до 12 месяцев. Обладателями документа могут стать привитые сертифицированными в ЕС вакцинами, либо переболевшие и сохранившие антитела, либо сдавшие тест с отрицательным результатом в последние 48 часов. С 6 августа 2021 года те, у кого такого «паспорта» нет, не могут посещать в Италии некоторые общественные места (закрытые залы ресторанов и баров, музеи, кинотеатры, театры, стадионы и т. д.).

В Черногории решили приостановить бесплатное ПЦР-тестирование с 1 сентября для туристов, которым для возвращения домой необходимо иметь отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.

В Аргентине с начала июня произвели более пяти млн доз российской вакцины «Спутник V»: 1 179 625 доз компонента № 1 и 3 890 000 доз компонента № 2, говорится в пресс-релизе компании Richmond. Аргентина третьей после России и Белоруссии начала применять «Спутник V». Richmond с июня развернула производство российской вакцины с использованием присылаемого из РФ активного вещества.

Российским туристам, привитым «Спутником V», разрешили прилетать на тайские острова Пхукет и Самуи без карантина. Полный курс вакцинации нужно пройти не позднее чем за 14 дней до вылета.

В России выявили 19 492 заразившихся за сутки. Общее число заболевших превысило 6,8 млн. Выздоровели более 6,1 млн человек (19,4 тыс. за сутки), умерли свыше 180 тыс. (плюс 799 за сутки). В России перестали действовать ограничения на число регулярных и чартерных рейсов в Доминикану, Южную Корею и Чехию. Решение, принятое оперативным штабом, вступило в силу 27 августа.

За сутки в Украине обнаружили 2 082 новых случаев коронавируса. Также за минувшие сутки были госпитализированы 708 человек, летальных случаев 54. Выздоровели 1 025 человек. Всего в стране зафиксировали 2 282 285 заболевших COVID-19, умерли 53 686 инфицированных, выздоровели 2 205 707 человек.

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