COVID-ситуация в мире: Египет до конца мая продлил ограничительные меры, македонцам начнут выдавать “зелёные паспорта”

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Северная Македония начнёт выдачу “зелёных паспортов” на следующей неделе. Документ представляет собой QR-код, который будет содержать информацию о пройденном ПЦР-тесте и, возможно, наличии антител. Удостоверение позволит передвигаться по странам Европейского союза.

Египет до конца мая продлил ограничительные меры по коронавирусу. В частности, запрещены любые встречи, конференции, торжества, культурные мероприятия с большим количеством людей. Свадьбы и дни рождения разрешается проводить только на открытых площадках, пишет novostipmr.com.

Также власти Египта заключили с РФ соглашение о поставках до конца года вакцины “Спутник V”. Планируется, что в страну будет направлено 20 млн доз российского препарата.

Финские учёные разработали экспресс-тест на COVID-19, безопасный для делающих его медиков. Вирус инактивируется при попадании в раствор.

Два штата Индии объявили о начале эпидемии мукормикоза — грибкового заболевания, известного как “чёрная плесень”. Считается, что это заболевание в первую очередь поражает тех, кто переболел коронавирусной инфекцией.

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