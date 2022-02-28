COVID-ситуация в мире: Дубай отменил ПЦР-тесты для вакцинированных туристов

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Власти Дубая (ОАЭ) отменили ПЦР-тесты для вакцинированных туристов. Теперь привитым иностранным путешественникам при пересечении границы необходимо показать только сертификат о вакцинации с QR-кодом на английском языке.

Непривитые туристы по-прежнему должны будут предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 48 часов до прибытия, или показать справку о выздоровлении от COVID-19 с QR-кодом, полученную не ранее чем за 30 дней до поездки.

Венесуэла возобновила пограничный переход с Бразилией. После двухлетнего перерыва, связанного с пандемией коронавируса, состоялось повторное открытие пограничного коридора между странами. Он был закрыт с марта 2020 года по распоряжению президента Николаса Мадуро.

Во Вьетнаме пятый день подряд фиксируют антирекорд по числу заражений коронавирусом. За минувшие сутки в стране зарегистрировали 86 990 случаев COVID-19, пишет novostipmr.com.

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