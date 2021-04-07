COVID-ситуация в мире: Дания смягчила некоторые карантинные ограничения, а в Чили до конца месяца закрыли границы

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В Дании смягчили меры для ограничения распространения COVID-19. В частности, в стране открылись салоны красоты, парикмахерские, тату-студии и автошколы.

За парты на неполный день вернулись учащиеся 5-8-х классов, первого и второго года обучения в старшей школе, а также некоторые студенты, которым необходимо посещать практические занятия. Получающие профессионально-техническое образование имеют возможность вернуться в школы на полный день. Для посещения ряда мест необходим сертификат, в котором указано о факте вакцинации, отрицательном результате теста на коронавирус или о наличии антител после COVID-19.

Власти Чили из-за COVID-19 закрыли границы, пишет novostipmr.com. Меры будут действовать до конца апреля. Всё это время столичный аэропорт Артуро Мерино будет принимать только гуманитарные грузы и товары, необходимые для экономики страны.

Норвегия может снять ограничения, введённые на фоне пандемии коронавируса, во второй половине мая. Изменения в мерах эпидемической безопасности зависят от количества вакцинированных к концу весны. Сейчас иностранцам запрещён въезд в Норвегию без веских причин. Отрицательный тест на COVID-19 требуется даже от граждан страны, причём получен он должен быть не позже чем за сутки до поездки.

Французская биотехнологическая компания Valneva завершила начальный этап клинических испытаний своей вакцины от коронавируса и объявила, что они показали безопасность и эффективность препарата. Это инактивированная адъювантная вакцина-кандидат VLA2001. Ее испытали на 153 взрослых в возрасте от 18 до 55 лет. В компании заявили, что более чем у 90% испытуемых выработался «значительный уровень антител» к COVID-19. Фирма планирует продолжить испытания и уже к концу апреля начать заключительную фазу.

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