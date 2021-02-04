COVID-ситуация в мире: Дания объявила о введении цифровых “ковид-паспортов”

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Власти Дании приняли решение ввести цифровые паспорта вакцинации против COVID-19. Это поможет быстрее восстановить деловую жизнь страны и в долгосрочной перспективе способно принести пользу датской экономике. С помощью таких документов, в частности, можно будет совершать деловые поездки.

В Великобритании первая доза вакцины от коронавируса введена уже 10 млн жителей, что составляет 15% населения страны.

Все приезжающие в Швецию иностранцы с 6 февраля должны будут предъявлять справку об отрицательном тесте на COVID-19, сделанном не позднее чем за 48 часов до пересечения границы, пишет novostipmr.com.

Все пассажиры, прибывающие в Республику Кипр, начиная с 6 февраля будут вынуждены уходить на самоизоляцию, которая будет составлять от 3 до 14 дней в зависимости от категории стран. Прибывающие также должны будут в обязательном порядке за свой счёт сдать тест на коронавирус.

В Словении планируют выпустить вакцину от коронавируса в форме спрея для носа.

Сербия наладит производство вакцины “Спутник V” при поддержке России.

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