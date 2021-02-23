COVID-ситуация в мире: число жертв коронавируса в США превысило полмиллиона

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В США число умерших из-за коронавируса превысило отметку в 500 тысяч человек. Американский президент распорядился на 5 дней приспустить в стране флаги в знак траура по погибшим.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представил план правительства по постепенному снятию ковид-ограничений. Их будут отменять в 4 этапа в зависимости от эпидемиологической ситуации. Все ограничения могут снять к концу июня, передаёт novostipmr.com.

Российская вакцина против COVID-19 “Спутник V” зарегистрирована в Киргизии. Это позволит в ближайшее время провести вакцинацию населения. Первыми вакцину от коронавируса получат медики, затем группы риска и уязвимые слои населения Киргизии. На третьем этапе прививки будут делать за счёт государства и доноров всем желающим на добровольной основе.

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