COVID-ситуация в мире: Число жертв коронавируса превысило 2,2 млн

0

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии составило 102 065 711 случаев, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 206 091, выздоровели более 73 млн человек.

Израиль остается лидером по вакцинации населения от коронавируса – почти 49 доз на 100 человек. По состоянию на конец января в мире введено более 84,9 млн доз вакцины от коронавируса, что соответствует 1,1 дозы на каждые 100 человек, передаёт novostipmr.com.

В США, пользуясь общественным транспортом, нужно будет обязательно носить маски, мера затрагивает также самолеты и поезда, ограничения начнут действовать с позднего вечера 1 февраля по местному времени из-за ситуации с COVID-19.

Власти Чехии с субботы, 30 января, из-за пандемии закрыли границы для иностранцев. Попасть в страну теперь можно только в случае крайней необходимости. Отмечается, что въезд в страну будет разрешен только тем иностранцам, которые учатся, работают или имеют разрешение на проживание в Чехии. Также пересекать границу можно будет при необходимости посещения ближайших родственников, получения медицинской помощи, участия в свадьбах или похоронах. Ограничение будет действовать до 15 февраля.

Еще 19 032 заболевших коронавирусной инфекцией зарегистрировано в России. За сутки в стране от COVID-19 скончались 512 человек. Общее число жертв в стране достигло 72 697. Поправились и выписаны уже 3 279 964 пациента, в том числе 24 502 за последние сутки. За все время пандемии в России зарегистрировано 3 832 080 случаев коронавирусной инфекции.

Уровень заболеваемости коронавирусом в Украине снижается. За минувшие сутки в стране выявили 4685 случаев COVID-19. Днем ранее выявили 5181 случай заражения, что на несколько сотен меньше, чем до того. Всего в Украине 1 216 278 случаев коронавируса. С начала пандемии 22 628 жителей Украины умерли (+149 за сутки) и 1 014 658 (+11 317) человек выздоровели. Украинские власти обещают, что начнут вакцинацию от коронавируса в середине февраля.

В Молдове за последние сутки выявили 551 новый случай заражения коронавирусом. Число заразившихся в стране увеличилось до 158 860 человек. Список вылечившихся составляет 149 026 человек (+594 за сутки). Кроме этого, за последние 24 часа в Молдове умерли еще 11 пациентов с коронавирусом. Общее число жертв COVID-19 увеличилось до 3424 человек.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.