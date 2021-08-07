COVID-ситуация в мире: Число заразившихся превысило 201 млн

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Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились более 201,8 млн человек, более 4,2 млн скончались. Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявили 35,6 млн зараженных.

Половина американцев полностью привились от COVID-19, следует из данных Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Согласно опубликованной информации, первую дозу вакцины получили 58,4% граждан, или 193 764 457 человек, обе дозы — 50%, или 165 918 256, передаёт novostipmr.com.

Практически все ограничения, введенные ранее для сдерживания пандемии коронавируса, снимаются с субботы вУэльсе. В частности, отменяются ограничения на число людей, находящихся одновременно в помещении, однако власти призывают людей встречаться на открытом воздухе или в хорошо проветриваемых помещениях. Возобновляют работу магазины, бары и рестораны, при этом все же рекомендовано продолжать сохранять социальную дистанцию. Кроме того, сохраняется рекомендация продолжать работу из дома в случаях, когда это возможно. Сохраняется и масочный режим в общественных местах. Строгие ограничения в связи с пандемией COVID-19 действовали в Уэльсе на протяжении 17 месяцев. В Англии большинство ограничений было ослаблено 19 июля, в Шотландии, как ожидается, это произойдет 9 августа.

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 22 320 случаев. За минувшие сутки от коронавируса умерли 793 пациента. По выздоровлении были выписаны 19 485 человек. Всего в России за время пандемии выявили 6 млн 424 тыс. 884 случая коронавирусной инфекции, 164 094 пациента умерли и 5 млн 739 тыс. 838 выздоровели.

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 1 054 новых подтвержденных COVID-случая. Также за минувшие сутки госпитализированы 534 человека; выздоровели – 1 393. За последние 24 часа вирус забрал жизни 20 украинцев, всего от инфекции скончались 53 085 граждан. За все время пандемии в Украине заболели 2 258 532 человека, выздоровели 2 190 686, проведено ПЦР-тестов – 1 1509 815.

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