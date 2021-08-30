COVID-ситуация в мире: число заразившихся коронавирусом превысило 216,4 млн человек

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Более 216,4 млн человек по всему миру заражены коронавирусом. Лидером по числу подтверждённых случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где количество выявленных заражённых составляет 38,793 млн человек. Индия находится на втором месте (32 млн 737 тыс.), Бразилия на третьей позиции (20 млн 741 тыс.). Число жертв новой инфекции в мире достигло 4 млн 501 тыс. человек.

В Австралии зафиксировали антирекорд по числу заразившихся коронавирусом за сутки. Как сообщили местные власти, инфицированы 1375 человек. Наибольшее число новых заразившихся – 1290 – выявлено в самом густонаселенном штате Австралии – Новом Южном Уэльсе.

Во Франции разрешили голосовать на выборах президента без предъявления санпропусков. Выборы состоятся весной 2022 года. Напомним, что 9 августа на территории всей Франции вступило в силу требование об обязательном предъявлении санитарного пропуска в ресторанах, барах, кино, а также на концертах и других крупных мероприятиях.

ОАЭ с 30 августа начнут выдачу туристических виз при условии вакцинации. В отношении непривитых групп людей остаются в силе ранее введенные правила. Ранее перед полетом в ОАЭ нужно было предоставить отрицательный ПЦР-тест в аэропорту, а по прилете – сдать еще один тест. Эти условия распространяются и на Россию. Граждане ОАЭ были освобождены от прохождения теста в аэропорту вылета.

Власти Италии отменили требование о прохождении обязательного пятидневного карантина для приезжающих из Великобритании, если они полностью вакцинированы и имеют отрицательный результат теста на коронавирус, пишет ИА “Новости Приднестровья”.

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