COVID-ситуация в мире: число заболевших превысило 34,5 млн человек

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С начала пандемии COVID-19 в мире общее число скончавшихся от осложнений, вызванных коронавирусом, достигло 1 млн 27 тысяч, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. На утро 3 октября количество инфицированных составило 34 млн 582 тысячи человек. Вылечились 24 млн 30 тысяч человек.

В числе лидеров коронавирусного антирейтинга США, Индия и Бразилия. В США выявлены 7 млн 332 201 заболевший, скончались 208 690 человек, вылечились 2 млн 873 тыс. На втором месте по числу заразившихся остается Индия, где зафиксировано 6 млн 473 тыс. заболевших при 100 842 случаях летального исхода и почти 5,5 млн поправившихся. По данным на 2 октября в России 1 194 643 зараженных COVID-19. Число жертв за весь период достигает 21 077. Полностью выздоровели и выписаны 970 296 пациентов.

С 3 октября в Риме ввели обязательный масочный режим на открытом воздухе из-за увеличения количества заражений коронавирусом. В четверг в Италии зарегистрировали более 2 000 новых случаев коронавируса впервые с конца апреля, передаёт novostipmr.com.

В Украине за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 4 661 человека. Рекордный прирост COVID-19 наблюдается уже четыре дня подряд – днем ранее было обнаружено 4 633 случая коронавируса. ВОЗ предрекает рост до 7-9 тысяч. Всего инфекцию подтвердили у 222 322 человек. За сутки от осложнений от коронавируса скончались 92 украинца (всего 4 353). Излечились 98 737 инфицированных (2 146 за сутки).

За минувшие сутки в Молдове выявлено 952 новых случая заражения коронавирусом. Общее число случаев с начала пандемии составило 55 016. Еще 503 человека прошли лечение и выписаны. Всего от COVID-19 излечились 40 002 пациента. Умерли 1 344 человека (+8 за сутки).

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