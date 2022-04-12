COVID-ситуация в мире: число заболевших коронавирусом приближается к 500 млн

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Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире достигло 499,7 млн, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

Лидерство по числу заразившихся сохраняют США, где выявлено 80,449 млн инфицированных COVID-19. В Индии подтверждено 43,036 млн случаев. В Бразилии – 30,161 млн. С начала распространения вируса в мире от последствий COVID-19 скончались 6,181 млн человек.

На Кипре стартовала вакцинация от ковида пожилых и уязвимых граждан четвёртой дозой. Центры вакцинации в стране работают шесть дней в неделю, за исключением воскресенья, пишет novostipmr.com.

В Бельгии зафиксировали случай заражения новым вариантом штамма «омикрон». Образец выявлен в Валлонии.

В Сингапуре подтвердили минимальный риск осложнений на сердце после вакцинации. В среднем было зафиксировано 18 подобных случаев на миллион введённых доз.

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