COVID-ситуация в мире: Число заболевших коронавирусом приближается к 250 млн

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Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро воскресенья возросло до 249 538 695, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 440 795 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия. Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 46 461 714 инфицированных COVID-19. Число летальных исходов составило 754 278. Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 352 312. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране выросло до 460 747 человек, передает novostipmr.com.

На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 21 874 324 заболевших, из них умерли 609 388 человек.

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 39 165 случаев. Показатель за сутки снизился более чем на 2 тысячи человек по сравнению с данными, представленными в субботу, когда был зафиксирован антирекорд (41 335) по количеству зараженных COVID-19 за всю пандемию. В стране от коронавируса умерли еще 1 179 пациентов. Это меньше, чем накануне, когда скончались 1 188 человек. Всего в России за время пандемии зарегистрировано 8 млн 795 095 случаев коронавирусной инфекции. С начала пандемии поправились 7,56 млн человек, в том числе 26 806 выписаны за последние сутки.

В Украине за сутки уменьшись число заболевших коронавирусом. Так, если накануне было зафиксировано 25 063 новых случая заражения, то за минувшие сутки заболели 17 419 украинцев. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава. Также за минувшие сутки было госпитализировано 5 652 человека, выздоровели 8 520 человек. За последние 24 часа от коронавируса скончались 449 человек. Всего с начала пандемии зафиксировано 72 084 летальных исхода. За все время пандемии в Украине заболели 3 075 433 человека, с недугом справились 2 512 756 человек, проведено ПЦР-тестирований 14 847 087.

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