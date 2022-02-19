COVID-ситуация в мире: число заболевших коронавирусом превысило 421,5 млн

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Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро субботы достигло 421 млн 589 тыс. 757, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 873 тыс. 441 человек.

Президент США уведомил Конгресс, что принял решение о продлении режима чрезвычайной ситуации (ЧС), введённого в связи с пандемией коронавируса.

Сохраняется необходимость продолжения действия режима чрезвычайной ситуации в стране. Пандемия COVID-19 по-прежнему представляет значительный риск для здоровья и безопасности населения страны, – говорится в опубликованном Белым домом письме президента спикеру Палаты представителей и председателю Сената.

Чрезвычайная ситуация в США, объявленная в марте 2020 года, продолжит действовать после 1 марта 2022 года.

Среднее число подтверждённых случаев ежедневного заражения коронавирусной инфекцией в Бельгии в завершающуюся неделю ощутимо сократилось по сравнению с предыдущей на 43%. Отмечается также снижение за неделю на 23% госпитализаций пациентов с диагнозом “коронавирус”. Постепенное улучшение в стране статистики по COVID-19 продолжается. Власти объясняют это высоким уровнем вакцинации населения. В Бельгии 79,6% всего населения получили хотя бы одну дозу вакцины. Полный цикл вакцинации прошли 78%. И 59,5% сделали бустерную прививку.

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