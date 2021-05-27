COVID-ситуация в мире: Число случаев заражения коронавирусом превысило 168 млн

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Более 168,4 млн человек по всему миру заражены коронавирусом. Лидером по числу подтверждённых случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где количество выявленных заражённых составляет 33,19 млн человек. Индия находится на втором месте (27 млн 369 тыс.), Бразилия на третьей позиции (16 млн 274 тыс.). Число жертв новой инфекции в мире достигло 3 млн 498 тыс. человек.

Власти Сингапура обязали прибывающих предоставлять результаты ПЦР-тестов, сделанных в течение 72 часов до въезда в страну. Данное требование вступает в силу с 30 мая. Исключения будут сделаны для въезжающих в Сингапур из стран и территорий с низким риском распространения коронавируса. В частности, речь идет об Австралии, Брунее, КНР, Новой Зеландии, а также Гонконге и Макао.

В США одобрили препарат для лечения коронавируса GSK и Vir Biotechnology. Отмечается, что он предназначен для лечения COVID-19, протекающего в легкой и средней форме у взрослых пациентов и подростков в возрасте от 12 лет и старше, вес которых превышает 40 кг. Использование Sotrovimab запрещено для пациентов, которые госпитализированы с ковидом или нуждаются в кислородной терапии.

Власти Словакии одобрили к применению российскую вакцину «Спутник V». Вакцинацию препаратом разрешат проводить с 7 июня.

В Колумбии продлили режим ЧС в области здравоохранения на 90 суток. Он даёт властям возможность принимать меры, направленные на сдерживание распространения коронавируса. По последним данным, число заразившихся коронавирусом в стране достигло 3 294 101.

Вакцинация домашних животных от COVID-19 началась в ряде регионов России на базе ветеринарных клиник. Накануне в российские города были доставлены первые партии единственной в мире вакцины «Карнивак-Ков», разработанной учеными Россельхознадзора для профилактики заболевания среди животных. Вакцинация проводится частными и государственными клиниками, приобретшими вакцину у производителя, пишет novostipmr.com.

Более 50 детских оздоровительных лагерей Крыма открывают прием отдыхающих. В регионе намерены провести шесть оздоровительных смен.

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