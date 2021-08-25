COVID-ситуация в мире: число сделанных прививок от коронавируса превысило 5 млрд

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Около половины из них приходится на две страны: Китай (1,96 млрд) и Индию (0,59 млрд). В таких государствах, как Мальта, Исландия, Португалия, ОАЭ и Сейшелы, хотя бы одним компонентом привились уже более 75% населения. В США, которые находятся на третьем месте по количеству введённых доз (более 0,36 млрд), к настоящему моменту хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса получил 71% жителей в возрасте от 12 лет (более 200 млн американцев).

В Австралии создали инструмент для определения числа носителей коронавируса на авиарейсах. Он позволяет прогнозировать количество потенциально инфицированных пассажиров на каждом рейсе на основе данных об общем количестве туристов и уровне заболеваемости в странах, откуда они прибыли. Благодаря этой информации власти смогут создавать и совершенствовать стратегии в области здравоохранения и биозащиты, пишет novostipmr.com.

Введённый в Японии из-за коронавируса режим ЧС охватит почти половину префектур. Ограничения вступят в силу с 27 августа и продлятся до 12 сентября. Так, заведения общепита ограничат продажу алкоголя, а сами учреждения будут закрываться не позднее 20:00. До 70% сотрудников различных компаний переведут на удалённую работу.

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