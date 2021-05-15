COVID-ситуация в мире: Черногория готовится полностью открыться для туристов

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Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились более 161,1 млн человек, свыше 3,33 млн скончались. Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявили 32,85 млн зараженных.

Правительство Греции отменило с 14 мая квоты и обязательный карантин после въезда для граждан России. Так, россиянам больше не придется проходить карантин при предъявлении сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до въезда, либо справки о перенесенном заболевании и наличии антител. Сертификат о вакцинации может быть на английском, французском, немецком, итальянском, испанском или русском языке и должен быть выдан государственным органом, передаёт novostipmr.com.

Хорватия первой в Евросоюзе успешно протестировала сертификаты здоровья, так называемые ковид-паспорта, сообщил министр внутренних дел и глава национального кризисного штаба Давор Божинович.

– Система успешно генерирует QR-коды для всех трех видов сертификатов – о вакцинации, тестировании, а также перенесенном заболевании – и производит обмен “ключами” с другими странами-членами ЕС через терминал, – отметил глава МВД Хорватии.

Минздрав Черногории пообещал бесплатные тесты на коронавирус уезжающим туристам, чьи страны требуют их по возвращении. Страна уже отменила ограничительные меры, включая ПЦР-тестирование для гостей из России, а также Белоруссии, Северной Македонии и Украины. К тому же глава Минздрава Черногории Елена Боровинич-Бойович заверила, что лечение заболевших коронавирусом путешественников в стране будет бесплатным. Перед туристическим сезоном также отменяют основные ограничения: разрешено движение международного транспорта в выходные и упразднен комендантский час.

Власти Турции планируют постепенно снимать ограничения, введенные в стране из-за коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Он добавил, что к июню в Турции планируется «в значительной степени ослабить» ограничительные меры, чтобы сделать жизнь граждан более комфортной.

Россия с 25 мая возобновит авиасообщение с пятью странами: Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией. Одновременно будет увеличено количество регулярных рейсов в Южную Корею, Финляндию и Японию, а также расширено число городов, осуществляющих международные рейсы.

В Украине за сутки выявили 6 796 новых случаев заражения коронавирусом, что немного меньше, чем накануне. Также за минувшие сутки госпитализированы 2 197 человек, летальных случаев 322, выздоровели – 17 202 человека. За все время пандемии в Украине заболели 2 150 244 человека, выздоровели 1 849 803 гражданина, умерли 47 942.

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