COVID-ситуация в мире: Чехия введёт максимальный уровень эпидугрозы из-за коронавируса

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Более 78,742 млн человек по всему миру заражены коронавирусом. Лидером по числу подтверждённых случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где количество выявленных заражённых составляет 18 млн 465 тысяч человек. Число жертв новой инфекции в мире достигло 1 млн 731 тысячи человек. Победили болезнь 55,6 млн человек.

Количество выявленных за сутки новых случаев инфицирования коронавирусом в Великобритании составило 39,2 тысячи, что стало максимальным показателем с начала пандемии. Антирекорд фиксируется в королевстве вторые сутки подряд. Новый вариант коронавируса начинает доминировать среди выявляемых случаев заражения: в Лондоне, на юго-востоке Англии и в Уэльсе на него сейчас приходится большая часть новых заболевших, передаёт novostipmr.com.

В Сингапуре выявили первый случай заражения новым штаммом COVID-19, который ранее обнаружили в Великобритании. По данным местных властей, инфицирована сингапурская студентка, которая недавно вернулась из Лондона. При этом указывается на то, что непосредственно в городе «нет подтверждения распространения нового типа вируса».

Медики в Израиле также выявили четырёх инфицированных новым типом коронавируса. Трое заболевших прибыли из Великобритании в последние дни и находятся на изоляции в специальных государственных карантинных центрах. Еще один случай выявлен внутри страны, начато эпидемиологическое расследование.

Болгария отменила запрет на полеты в Великобританию и обратно.

Власти Берлина (Германия) запретили проведение в центре города 30 декабря демонстрации противников карантинных мер. В акции изначально было заявлено около 22,5 тысяч участников. Напомним, в Германии минимум до 10 января действуют жесткие карантинные меры. На новогодние праздники введен повсеместный запрет на собрания. Закрыты все торговые точки, кроме продовольственных, хозяйственных и некоторых других магазинов, торгующих жизненно необходимыми товарами.

Граждан, прилетающих в Нидерланды, обяжут предоставлять отрицательный результат теста на COVID-19, причем власти рассматривают расширение данной меры для пассажиров поездов, автобусов и водного транспорта. Несмотря на отрицательный тест, людям придётся соблюдать десятидневный карантин.

В Италии число летальных исходов среди инфицированных коронавирусом COVID-19 с начала эпидемии превысило отметку в 70 тысяч, это самый высокий показатель среди всех стран Европы.

Правительство Чехии приняло решение объявить с 27 декабря в стране максимальный, пятый уровень эпидемиологической угрозы из-за коронавируса. Он предполагает запрет выхода из жилых помещений без неотложной необходимости, закрытие предприятий по оказанию бытовых услуг населению и большинства магазинов. С этого дня в республике также вводится запрет на свободное передвижение граждан с 21:00 до 05:00.

За минувшие сутки COVID-19 в России проявился у 29 935 человек, умерли 635 пациентов, выздоровели 26 890 человек. На горнолыжных курортах Сочи будет установлен масочный режим, сотрудники будут следить, чтобы туристы соблюдали социальную дистанцию. Кроме того, планируется усилить дезинфекцию помещений, проводить обеззараживание воздуха.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 11 490 человек, зафиксировано 223 летальных случая, 15 775 пациентов выздоровели. В Одессе разворачиваются клиники второй волны для приема больных коронавирусом. Дополнительно открывают отделения в различных городских больницах. Готовится введение полного локдауна после новогодних праздников.

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