COVID-ситуация в мире: Чехия работает над созданием собственной вакцины

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Чехия возобновила реализацию проекта создания собственной вакцины против коронавируса. Ранее он был приостановлен из-за проблем с финансированием.

На севере Италии обнаружили новую мутацию коронавируса, а в Швеции её выявили у новорождённого. У матери малыша ранее диагностировали COVID-19.

Президент Черногории Мило Джуканович выступил с инициативой немедленно закрыть границы страны из-за коронавируса, а также ускорить вакцинацию граждан, пишет novostipmr.com.

В Индонезии выявили британский штамм коронавируса. Его же обнаружили и в других странах региона, например, во Вьетнаме и на Филиппинах.

Ведущие туристические компании Таиланда присоединились к сбору подписей за открытие границ с 1 июля текущего года для вакцинированных иностранных туристов без прохождения карантина.

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