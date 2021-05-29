COVID-ситуация в мире: Чехия открывает развлекательные заведения

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Более 169,47 млн человек по всему миру заражены коронавирусом. Число жертв новой инфекции в мире достигло 3 млн 52 тыс. человек.

Спецслужбы Великобритании и США начали изучать версию лабораторного происхождения коронавируса SARS-CoV-2. Как заявил газете The Telegraph осведомленный источник, британская разведка уже начала расследование версии о появлении коронавируса в лаборатории в Китае, передаёт novostipmr.com.

С 31 мая в Чехии работу возобновят большинство развлекательных заведений: откроются бары, рестораны, ночные клубы, бассейны, сауны, боулинги и казино. Для концертов, шоу и спортивных соревнований будут повышены ограничения на количество присутствующих. Чехия также откроет границы для туристов из Словакии, Польши, Германии, Австрии, Венгрии и Словении и стран с низким риском инфицирования COVID-19 при условии получения ими утвержденной прививки от коронавируса.

Швеция с 31 мая отменяет требование об отрицательном результате теста на COVID-19 для приезжающих из других северных стран (Дания, Финляндия, Норвегия и Исландия). Для остальных стран Европы требование продлено до 30 июня. Правительство также приняло решение о продлении запрета до 31 августа на «ненужные» поездки в Швецию гражданам из стран, не входящих в ЕС/ЕЭЗ.

Госсовет Финляндии разрешил въезд в страну ещё одной категории иностранцев. Веским основанием для пересечения границы признано участие во вступительных экзаменах в финских учебных заведениях – этот пункт добавлен в параграф о неотложных личных обстоятельствах.

В Черногории с 29 мая ослабляются меры, касающиеся кафе и ресторанов: они могут работать до полуночи, а живая музыка на террасах разрешена с 20:00 до 23:00. Новые меры также позволяют работать паркам аттракционов. Разрешены собрания численностью до 50 человек и присутствие зрителей на спортивных мероприятиях, тренировки на открытом воздухе.

В России за последние сутки диагностировали 9289 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших превысило 5 млн. Выздоровели 4,6 млн человек (9250 за сутки), умерли более 120 тыс. (401 за сутки). У Минздрава РФ появились данные о безопасности вакцины «Спутник V» для беременных. Клинические испытания препарата на детях займут около четырех месяцев, на беременных они завершатся раньше, сказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

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