COVID-ситуация в мире: Чехия начнёт вакцинацию детей от 5 лет, в Японии стартовала иммунизация бустерной дозой

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А Эстония с 1 декабря вводит обязательное тестирование на коронавирус для прибывающих из десяти стран с высоким риском распространения нового штамма «омикрон»: Южной Африки, Египта, Турции, ЮАР, Ботсваны, Малави, Лесото, Эсватини, Намибии, Мозамбика и Зимбабве.

Лица, отказавшиеся проходить тестирование, будут обязаны соблюдать 10-дневную самоизоляцию. Это правило распространяется как на вакцинированных, так и на непривитых пассажиров. Ограничение поначалу будет действовать в течение двух недель – до 15 декабря включительно.

Япония полностью запретила въезд иностранцев из 10 стран Африки. В список вошли Ангола, Ботсвана, Замбия, Зимбабве, Лесото, Малави, Мозамбик, Намибия, Эсватини, ЮАР. Правительство Японии в рамках общего усиления ограничений на выдачу виз иностранным гражданам ужесточит подход к утверждению так называемых исключительных разрешений на въезд в страну, которые выдавали, в частности, зарубежным деятелям культуры и спорта. Такая мера будет введена для предотвращения распространения новых штаммов коронавируса, пишет novostipmr.com.

Также в Японии началась иммунизация бустерной дозой вакцины от коронавируса. В Минздраве ожидают, что в январе третьим компонентом вакцины будет привито уже более 2 млн сотрудников сферы здравоохранения.

Президент Южной Кореи приказал усилить карантинные меры из-за омикрон-штамма коронавируса. Мун Чжэ Ин также дал указание в кратчайшие сроки разработать тест-наборы для обнаружения нового варианта вируса.

Не завершившим вакцинацию жителям Кипра придётся сдавать тесты каждые два-три дня. Их отрицательные результаты будут являться основанием для предоставления SafePass не более чем на 72 часа в случае сдачи молекулярного ПЦР-теста.

С 13 декабря Чехия планирует начать регистрацию детей 5-11 лет для проведения вакцинации против COVID-19. Используется вакцина производства компании Pfizer/BioNTech, которую 25 ноября одобрило Европейское агентство лекарственных средств. После проведения вакцинации детей 5-11 лет доля населения Чехии, привитая от коронавируса, может потенциально достигнуть 90,9%.

В Грузии с 1 декабря в связи с коронавирусом начнет действовать система «зелёных паспортов». В ведомстве отметили, что этот статус будет присвоен гражданину, если он является полностью вакцинированным, перенёс COVID-19 и с момента подтверждения вируса прошло 14 дней, имеет отрицательные результаты ПЦР-тестирования (срок действия – 72 часа с момента получения результатов) или сдал отрицательный экспресс-тест на антиген с 24-часовой валидностью.

В Австралии повысили штрафы за нарушение правил карантина и отказ от теста на COVID-19. Размер штрафа вырос с $712 до $3,56 тыс.

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