COVID-ситуация в мире: c 31 мая в Азербайджане отменят ношение масок на открытом воздухе

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Власти Азербайджана с 31 мая снимают ряд карантинных ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса. В частности, отменяется требование о ношении защитных масок на открытом воздухе, возобновляет работу и бакинское метро. Решение властей связано с нормализацией эпидемиологической ситуации в стране.

Также с 10 июня начинается очередной этап карантинных послаблений. С этого времени возобновляется деятельность мест богослужения, откроются крупные торговые центры. Кроме того, с 10 июня можно будет посещать спортивно-оздоровительные объекты, однако доступ на них будут иметь только обладатели COVID-паспортов.

США вакцинировали половину взрослого населения от COVID-19. Это граждане США в возрасте 18 лет и старше. Полностью привитым человек считается через две недели после получения второй дозы вакцины Pfizer/BioNTech или Moderna либо через две недели после получения однодозовой вакцины Johnson & Johnson.

Польша организует лотерею среди населения для продвижения вакцинации от коронавируса. Каждый 2-тысячный участник программы вакцинации будет получать около $140, каждую неделю будет разыгрываться по $14 тыс., а каждый месяц — по $28 тыс.

Австрия в третий раз вводит запрет на посадку пассажирских рейсов из Великобритании для борьбы с распространением коронавируса. Он начнёт действовать с 1 июня.

На Тайване до 14 июня продлили строгие профилактические меры против коронавируса. На это время школы временно прекращают проведение занятий. Также приостанавливают свою деятельность общественные заведения и офисы. Также людям необходимо будет надевать защитные маски каждый раз, когда они выходят из дома. В закрытых помещениях запрещены собрания более пяти человек, а на открытом воздухе можно собираться в группы не более 10 человек.

В Бразилии обнаружили новый штамм коронавируса, его происхождение пока неясно. Новая разновидность инфекции была выявлена впервые в образце из города Итирапина в штате Сан-Паулу.

Правительство Эстонии отменяет с 31 мая правило социального дистанцирования в общественных местах в рамках дальнейшего смягчения ограничений из-за пандемии коронавируса. Также будут разрешены спортивные занятия для групп до 25 человек, в публичных собраниях и мероприятиях, например театральных представлениях, смогут принимать участие до 200 человек. Заполняемость в магазинах и пунктах обслуживания не должна превышать 50%, посетителям также необходимо следовать правилу разумного рассредоточения.

Грузия с 1 июня откроет сухопутные границы. Границу можно будет пересечь с полным сертификатом вакцинации и отрицательным результатом ПЦР или только с отрицательным результатом ПЦР за последние 72 часа. При этом всем въезжающим рекомендовано иметь медицинскую страховку. Отметим, что из-за пандемии в Грузии с 21 марта 2020 года были закрыты для пассажиров как воздушные, так и сухопутные и морские границы страны. Ограничения не касались грузовых, а также чартерных, репатриационных, гуманитарных и технических рейсов.

Правительство России предложило разрешить производителям вакцины от коронавируса получать возмещение НДС до завершения проверки декларации. Цель – «пополнение оборотных средств и сокращение издержек» производителей при ситуации, когда «возникает необходимость значительных объемов производства и поставки вакцины», пишет novostipmr.com.

Во Львове (Украина) планируют создать центр массовой вакцинации населения. Предполагается, что он будет размещён на стадионе «Арена Львов».

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