COVID-ситуация в мире: “британский” штамм коронавируса признан более смертоносным

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Обнаруженный в Великобритании штамм коронавируса признан учёными более опасным, чем исходная форма.

Новый штамм на 30-70% более смертоносный и на 35-45% легче передается от человека человеку. В первую очередь, пишет novostipmr.com, он опаснее для людей старше 55 лет.

С сегодняшнего дня на севере Вьетнама введут локдаун из-за вспышки COVID-19.

Россия заявила о готовности осуществить поставки вакцины “Спутник V” в Хорватию. За поставки вакцины Россию также поблагодарил президент Сербии.

Пакистан заинтересован в производстве на своих фармацевтических предприятиях российской вакцины от коронавируса. В этом месяце пакистанское Управление по контролю за лекарственными средствами одобрило применение “Спутника V”, и вакцина была официально зарегистрирована.

По данным Университета Джонса Хопкинса, более 109,156 млн человек по всему миру заражены коронавирусом. Лидером по числу подтверждённых случаев остаются США, где количество выявленных заражённых составляет 27 млн 693 тысячи человек.

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