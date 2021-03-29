COVID-ситуация в мире: Британия вводит запрет на зарубежные поездки, ещё в ряде стран ужесточают ограничения

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Власти Великобритании не разрешат своим гражданам зарубежные отпуска до августа. Новый закон предусматривает штрафы в размере до £5 тыс. для тех, кто попытается покинуть Англию до 30 июня без веской причины.

Администрация президента США совместно с частными компаниями работает над стандартами для паспортов вакцинации от коронавируса. Они будут доступны через приложения для смартфонов, которые могут отображать сканируемый код, аналогичный посадочному талону авиакомпании.

Правительство Норвегии с 1 апреля ещё больше ужесточит требования при въезде в страну из-за ситуации с пандемией. Согласно нововведениям, лица, сдавшие тест на COVID-19 при пересечении границы, должны дожидаться его результатов в строго определённом месте – на станции тестирования. Нарушителям грозит штраф, пишет novostipmr.com.

Новые ограничительные меры против распространения коронавируса введены в Румынии. В частности, в населённых пунктах, где заболеваемость в течение 14 дней превышает 4 случая на 1 тысячу жителей, в выходные дни вводится комендантский час с 20:00 вместо 22:00.

Власти Панамы со следующей недели ужесточат ограничения на въезд в страну после обнаружения в республике бразильского штамма коронавируса. В частности, приостанавливается въезд в страну любого, кто находился постоянно или транзитом в любой стране Южной Америки в течение последних 15 дней.

Президент Венесуэлы предложил оплачивать поставки вакцины против коронавирусной инфекции поставками нефти. По его словам, у страны есть несколько способов получить вакцину в рамках механизма COVAX — с помощью денег, “похищенных” у страны, или с помощью обмена нефти на препараты.

Накануне в Северную Македонию доставили вторую партию российской вакцины от коронавируса “Спутник V”. Вакцинация жителей республики лекарственным препаратом началась 10 марта.

Российский препарат может использоваться для повторной вакцинации от COVID-19, заявил заместитель директора Центра имени Гамалеи. По его словам, некоторые сотрудники центра уже были ревакцинированы от коронавируса и получили “очень хорошие иммунные ответы”.

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