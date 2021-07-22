COVID-ситуация в мире: «Бразильский» штамм COVID-19 выявлен в России

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«Гамма», как и «индийский» штамм «дельта», является более заразным.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала 17 субъектов России, которые наиболее близки к достижению коллективного иммунитета у 60% населения. По ее словам, на сегодняшний день в России первым компонентом вакцины от COVID-19 привиты 33,6 млн человек, 22,6 млн вакцинированы полностью.

Китай отказался участвовать во втором этапе расследования о происхождении COVID-19, как это предлагала Всемирная организация здравоохранения. На прошлой неделе глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что исключать версию об утечке SARS-CoV-2 из лаборатории в Китае пока рано, и призвал Китай к открытому сотрудничеству.

В Соединенных Штатах пандемия коронавируса продолжается среди тех, кто не прошел вакцинацию против инфекции, заявил президент Джо Байден. По его словам, из 10 тысяч человек, которые умерли в США от коронавируса в последнее время, 9 950 не были вакцинированы.

Приезжающие в Хорватию российские туристы с 26 июля должны будут предъявлять отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, даже если они сделали прививку или переболели COVID-19.

Чили стала 69-й страной, в которой зарегистрирована российская вакцина «Спутник V».

Правительство Австрии частично усиливает карантинные ограничения в стране в связи с ростом новых случаев заражения коронавирусом. Однако маски больше не будут обязательными в розничной торговле, но они по-прежнему будут нужны в общественном транспорте и супермаркетах. Посещать ночные клубы смогут только люди, прошедшие вакцинацию или получившие отрицательный результат ПЦР-теста за менее чем 72 часа до мероприятия, пишет “Новости Приднестровья”.

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