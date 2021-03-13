COVID-ситуация в мире: Бразилия закупит вакцину «Спутник V»

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Более 119 млн человек по всему миру заражены коронавирусом. Число жертв новой инфекции в мире достигло 2 млн 639 тыс. человек. Победили болезнь 90,3 млн человек.

Бразилия закупит вакцину «Спутник V». По сообщению министерства здравоохранения страны, поставка будет производиться во второй четверти этого года. Закупки планируется осуществлять через бразильскую фармацевтическую компанию Uniao Quimica, которая в этом году намерена наладить производство вакцины в Бразилии, передаёт novostipmr.com.

Сербия на выходные закрыла все бары, рестораны и большинство магазинов из-за роста числа заражений коронавирусом. Данные меры вступили в силу накануне (12 марта) вечером и продлятся до понедельника, 15 марта. Затем власти решат, как поступать дальше.

Диснейленд в Париже из-за ситуации с коронавирусом отложил открытие, которое намечалось на 2 апреля. Тем, кто забронировал билеты на начало апреля, предлагается сменить дату визита или отказаться от брони. Компания пообещала не штрафовать за отказ, если только обращение не поступит в последний момент. Информацию о новой дате открытия будет опубликована позднее.

Власти Италии примут новые меры из-за напряженной ситуации с COVID-19. С 15 марта в большинстве районов Италии закроются школы, рестораны, магазины и музеи. Новые ограничения должны будут действовать до Пасхи – 4 апреля. Также с понедельника любой регион страны, где зафиксировано более 250 случаев COVID-19 на 100 тыс. населения, будет автоматически попадать в «красную зону» с наивысшей эпидемиологической опасностью.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла вакцину Johnson & Johnson в список для экстренного применения во всех странах и для программы COVAX. В пресс-релизе организации отмечается, что вакцина Johnson & Johnson является первой включенной в список ВОЗ вакциной с однодозовым режимом введения, «что должно облегчить вакцинационную логистику во всех странах».

За минувшие сутки COVID-19 в России проявился у 14 185 человек, умерли 430 пациентов, выздоровели 15 194. Постановлением правительства Хабаровского края ослаблены ограничения по коронавирусу. Данный документ могут использовать главы администраций муниципалитетов при организации и проведении уличных масленичных гуляний.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 13 276 человек, зафиксировано 243 летальных случая, 4 897 пациентов выздоровели. За всё время пандемии в Украине заболели 1 451 744 человека, из них 1 219 773 выздоровели, летальных исходов — 28 158.

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