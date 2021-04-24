COVID-ситуация в мире: Болгария открывается для туристов

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В Индии суточный прирост заражений коронавирусом COVID-19 установил третий подряд мировой рекорд – 346 786 случаев, более 2,6 тысячи человек скончались.

Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Всего в стране зарегистрировано свыше 16,6 млн случаев COVID-19.

Болгария с 1 мая открывает туристический сезон, пишет novostipmr.com. При въезде гражданам других стран необходимо будет предъявить сертификат о вакцинации от коронавируса, отрицательный тест или результаты теста на антитела после перенесённого COVID-19.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились более 145,6 млн человек, свыше 3,08 млн скончались. Лидером по количеству подтверждённых случаев COVID-19 остаются США, где выявили 31,9 млн заражённых.

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