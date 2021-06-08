COVID-ситуация в мире: Бельгия начинает поэтапную отмену жёсткого карантина

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Власти Брюсселя с 9 июня отменят обязательное ношение масок на улице. Также в стране откроются бары, рестораны и кинотеатры, работа которых была приостановлена полгода назад.

Армения и Грузия возобновят прерванное пандемией железнодорожное сообщение. Первый поезд отправится 15 июня из Еревана в Батуми.

Власти Кипра готовы принимать россиян, привитых “Спутником V”, и обещают взять на себя расходы по лечению и содержанию туристов, у которых по прибытии в страну был обнаружен коронавирус. Туристы с подозрением на инфекцию не будут заселены в отель вместе с остальными путешественниками: они отправятся либо в медицинское учреждение, либо в обсерватор, организованный в одном из отелей острова.

Бурятия ужесточила ограничения из-за роста числа случаев COVID-19. Оперштаб принял решение ограничить с 8 июня время работы общепита до 23:00. Кроме того, за одним столом смогут находиться не более четырех посетителей без учёта детей. Отменены или перенесены все республиканские массовые мероприятия, которые были запланированы на июнь. Крупные спортивные соревнования пройдут без участия зрителей и с обязательным тестированием всех участников.

В Ингушетии продлили ограничения из-за пандемии коронавируса до середины июля. Кроме того, продлён режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц, страдающих хроническими заболеваниями.

Однокомпонентная российская вакцина против коронавируса “Спутник Лайт” зарегистрирована в Республике Конго. А очередная партия из 1 млн доз вакцины “Спутник V” доставлена в Мексику. Это седьмая поставка вакцины в страну.

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