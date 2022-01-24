COVID-ситуация в мире: Австрия пускает без ПЦР-теста иностранцев с бустерной прививкой

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А Новая Зеландия переходит на “красный”, максимальный уровень тревоги из-за обнаружения 12 случаев заражения “омикроном” внутри страны.

В Армении вступили в силу новые ограничения из-за COVID-19. Посетители ресторанов, гостиничных комплексов, спортивных залов и других общественных мест теперь должны предъявлять QR-код с данными о вакцинации или справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, пишет novostipmr.com.

С 24 января в Австрию могут въезжать иностранцы с бустерной прививкой и без теста на коронавирус. Исключение составляют 14 стран Африки, где впервые был обнаружен вирус “омикрон”, а также Дания, Нидерланды, Норвегия и Великобритания.

С 29 января вакцинированные признанными в Швейцарии препаратами и выздоровевшие лица больше не должны будут при въезде в страну предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на антигены. Непривитые и неревакцинированные лица больше не будут обязаны проходить повторный тест через четыре-семь дней после въезда.

Власти почти 20 регионов России с сегодняшнего дня вводят ряд ограничений, в том числе перевод на удалёнку и отмену массовых мероприятий, из-за распространения “омикрона”.

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