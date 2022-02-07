COVID-ситуация в мире: Австралия открывает границы для привитых иностранных туристов

0

Вариант коронавируса «омикрон» выражается в шести длительных симптомах, сообщили разработчики приложения Zoe Covid Study, которое собирает данные о заболевании. Например, при «омикроне» могут трескаться и воспаляться губы, может возникать похожая на экзему сухость кожи на шее и груди, а также местах, куда попадает солнечный свет.

Австралия откроет границы для иностранных туристов 21 февраля. По словам главы правительства, въезжающим необходимо быть дважды вакцинированными от коронавируса. Установленные ограничения на въезд и принятые в регионах карантинные меры продолжат действовать, и власти штатов будут изменять их по своему усмотрению.

На Филиппинах началась вакцинация от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет. Вакцинация данной возрастной категории началась в Маниле, а также в регионах Центральный Лусон и Калабарсон. Между тем, общенациональная иммунизация запланирована на 14 февраля. Правительство рассчитывает привить до 15 млн детей, пишет novostipmr.com.

Администрация Оттавы (Канада) объявила в городе режим чрезвычайного положения из-за протестов дальнобойщиков против коронавирусных ограничений. В заявлении мэра города говорится: «Объявление режима ЧП отражает серьёзную опасность и угрозу безопасности жителей города, создаваемую продолжающимися демонстрациями, и подчёркивает необходимость поддержки со стороны других юрисдикций и уровней власти».

В Индии зарегистрировали российскую вакцину от коронавируса «Спутник Лайт». Теперь препарат одобрен более чем в 30 странах мира.

Власти города Байсэ в Китае вблизи границы с Вьетнамом в понедельник объявили о введении режима изоляции в связи со случаями COVID-19. В городе с населением примерно 3,6 млн человек с субботы по понедельник выявили 99 случаев COVID-19, не носящих завозной характер. Два случая относятся к более заразному штамму коронавируса «омикрон». Согласно распоряжению властей, жители должны оставаться дома и покидать его лишь для покупки самого необходимого и тестирования на COVID-19. Также жителей призвали выбирать доставку товаров на дом, а не ходить самим в магазины. Приостановлены занятия в школах.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.