COVID-ситуация в мире: 1 апреля Швейцария отменяет все коронавирусные ограничения

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Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире достигло 461,6 млн, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6,051 млн человек.

Швейцария отменяет с 1 апреля все социальные и санитарные ограничения, которые были введены в связи с распространением коронавируса. В частности, больше не нужно будет носить защитные маски в общественном в транспорте и медицинских учреждениях.

Власти Швейцарии считают, что коронавирусная инфекция полностью не исчезнет, а “станет эндемичной”. Они не исключают в будущем “новых волн” ковида и в целом ухудшения эпидемиологической ситуации. В этой связи правительство объявило, что до весны 2023 года будет действовать “переходная фаза” в борьбе с коронавирусом, которая потребует “повышенной бдительности и усиленного реагирования” на возможные вспышки заболевания.

Болгария заявила о необходимости сертификата о вакцинации иностранцам при въезде в страну. Кроме того, с 1 апреля отменяется режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации и введённые ранее ограничения.

Европейская комиссия одобрила препарат Evusheld производства британско-шведской компании AstraZeneca для предотвращения заражения коронавирусом. Ранее комитет ЕМА по лекарственным средствам для человека рекомендовал выдачу регистрационного удостоверения Evusheld для использования среди взрослых и подростков с 12 лет, весящих не менее 40 кг.

Evusheld изготовлен из смеси двух моноклональных антител – тиксагевимаба и цилгавимаба. Препарат, вводимый путем двух инъекций, эффективно предотвращает заражение коронавирусной инфекцией на период до полугода и имеет мало побочных явлений, которые обычно выражаются в мягкой форме.

Латвия упростила въезд в страну на фоне улучшения эпидемической ситуации. Требование о предъявлении сертификата вакцинации, перенесённой болезни или подтверждения отрицательного теста на коронавирус сохраняется только для приезжающих из стран, находящихся в красной зоне риска.

Власти Литвы отменили требование носить медицинские маски. В учреждениях здравоохранения, опеки и общественном транспорте масочный режим по-прежнему сохраняется.

В Шанхае несколько стадионов и выставочных центров оборудовали для заболевших COVID-19. В частности, речь идет о Шанхайском международном выставочном центре.

Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 19 277 (всего 17 842 925). Выздоровели 50 496 (всего 16 838 787) пациентов, летальных исходов 345 (всего 368 722).

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