COVID-ситуация в Кишинёве: более 100 учеников заражены, две группы в детсадах закрыты на карантин

COVID-ситуация в Кишинёве: более 100 учеников заражены, две группы в детсадах закрыты на карантин

По состоянию на 21 сентября в столице зарегистрировано 106 активных случаев COVID-19 среди учащихся. 1 669 школьников находятся на самоизоляции, 48 классов закрыты на карантин. Об этом на сегодняшнем заседании муниципальных служб сообщила вице-примар Кишинёва Анжела Кутасевич. 

Она также отметила, что в дошкольных учреждениях было выявлено два случая заражения коронавирусом среди детей. В связи с этим две группы были закрыты на карантин. Кроме того, коронавирусом заболели 74 учителя, передаёт diez.md.

Онлайн-обучение на сегодняшний день проходят 1 668 человек. 

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