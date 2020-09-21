COVID-ситуация в Кишинёве: более 100 учеников заражены, две группы в детсадах закрыты на карантин

0

По состоянию на 21 сентября в столице зарегистрировано 106 активных случаев COVID-19 среди учащихся. 1 669 школьников находятся на самоизоляции, 48 классов закрыты на карантин. Об этом на сегодняшнем заседании муниципальных служб сообщила вице-примар Кишинёва Анжела Кутасевич.

Она также отметила, что в дошкольных учреждениях было выявлено два случая заражения коронавирусом среди детей. В связи с этим две группы были закрыты на карантин. Кроме того, коронавирусом заболели 74 учителя, передаёт diez.md.

Онлайн-обучение на сегодняшний день проходят 1 668 человек.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.