COVID-ситуация: столичный лицей и 2 детских сада находятся на карантине

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Частный лицей и два детских сада были закрыты на карантин из-за большого числа случаев COVID-19 среди учащихся и персонала. Информацию представила вице-примар Анжела Кутасевич.

Так, с 20 по 26 ноября в Кишинёве коронавирусом заболел 101 учащийся, а общее число активных случаев составило 207. Среди учителей выявлено 167 заболевших. На самоизоляции находятся более 2 000 учеников и 109 преподавателей. На карантин помещены 129 классов, передаёт unimedia.info.

По словам Кутасевич, учащиеся одного из частных столичных лицеев проходят обучение онлайн. Также рассматривается возможность перехода к онлайн-обучению и одного государственного лицея. В детских садах выявлено 6 случаев коронавируса у детей, на самоизоляции находится 371 ребёнок. Инфекцию выявили у 41 воспитателя, ещё 31 – на самоизоляции. 2 детских сада находятся на карантине.

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