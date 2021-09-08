COVID-ситуация: Словакия, Чехия и Австрия будут делать прививки третьей дозой вакцины

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Более 221,9 млн человек по всему миру заражены коронавирусом. Число жертв новой инфекции в мире достигло 4 млн 586 тыс. человек.

Словакия, Чехия и Австрия будут делать прививки третьей дозой вакцины. Её будут вводить желающим не раньше чем через восемь месяцев после завершения определенного ранее курса вакцинации. Эти прививки должны получить прежде всего граждане, входящие в группы риска. К ним относятся жители старше 60 лет и хронические больные.

Очередная партия медицинского кислорода отправлена из Китая в Россию. Ожидается, что цистерна будет передана российской стороне на этой неделе, передаёт novostipmr.com.

Двукратный суточный прирост COVID-заражений зафиксирован в странах Балтии. Там во вторник зарегистрировано свыше чем в два раза больше заболевших новой коронавирусной инфекцией по сравнению с понедельником. Общее число заболевших за минувшие сутки составило 1 407 человек по сравнению с 672 инфицированными накануне.

Власти Кубы намерены к 15 ноября ослабить антиковидные ограничения: будет разрешен въезд всем вакцинированным путешественникам, а обязательный анализ ПЦР заменят на выборочное тестирование. Будет учитываться и сертификат о вакцинации. В Министерстве туризма страны пока не уточняется, какие именно препараты для вакцинации будут признаны на Кубе. В настоящее время жители острова прививаются трёхфазной вакциной Abdala, разработанной Центром генной инженерии и биотехнологии Кубы. По итогам испытаний она показала эффективность от COVID-19 на 92%. В то же время на Кубе разрабатывают ещё несколько вакцин от коронавируса.

В Новой Зеландии ослабили антиковидные ограничения по всей территории страны кроме Окленда как минимум до следующей недели. Напомним, что страну закрыли на локдаун 17 августа после обнаружения одного случая заболевания штаммом «дельта» коронавируса. С того момента Новая Зеландия была закрыта на строгий локдаун. Позже во всех регионах страны кроме Окленда ограничения немного ослабили. За весь период пандемии в Новой Зеландии было выявлено около 3,7 тыс. случаев заражения коронавирусом, 27 человек скончались после инфицирования.

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