COVID-положительный пациент пытался сбежать из больницы по связанным простыням

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Ночью дежурный врач инфекционного отделения Бендерской центральной городской больницы проводил обход пациентов. В палате на пятом этаже отсутствовал 50-летний мужчина.

Как оказалось, в туалете было настежь открыто окно. К радиатору привязали больничную простыню, второй конец запрокинули за подоконник и связали с ещё одним таким же полотнищем. Так беглец пытался спуститься вниз. Из окна четвёртого этажа его заметила женщина и стала кричать. В тот момент больной сорвался, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Как выяснилось, мужчина состоит на учёте у психиатра. В настоящее время пациент находится в травматологическом отделении. У него открытые переломы носа, нижней челюсти и нескольких рёбер, кататравма, травматический шок первой степени.

По факту произошедшего проводится разбирательство.

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