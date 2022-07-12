COVID-19 в Молдове: за неделю было зарегистрировано 14 смертей

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Число новых случаев COVID-19 за последнюю неделю выросло в 1,8 раза или на 82%. Об этом в ходе пресс-конференции сообщила министр здравоохранения Алла Немеренко.

Согласно полученным данным, за указанный период в стране было выявлено 1853 случая коронавируса, 220 из которых – среди детей, 13 – среди беременных. Кроме того, значительно выросло число летальных исходов – 14 случаев в сравнении с 3 на прошлой неделе.

В двух районах был введён “жёлтый” код в связи с коронавирусом. Это Яловенский и Новоаненский районы. А в Кишинёве введён “оранжевый” код. В ближайшее время будут созваны заседания муниципальной и районных комиссий по чрезвычайным ситуациям, которые разработают рекомендации для снижения распространения коронавируса.

– Мы готовы к новой волне коронавируса. Есть достаточно мест в больницах, есть лекарства. На сегодняшний день небольшое количество больниц принимают пациентов с диагнозом COVID-19. В них свободны большее количество мест, за исключением Муниципальной детской инфекционной больницы, где госпитализировано 120 пациентов, из которых у 82 подтверждён коронавирус, – заявила Немеренко.

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