COVID-19 в Молдове: за неделю было выявлено более 1100 новых случаев

COVID-19 в Молдове: за неделю было выявлено более 1100 новых случаев

С 3 по 9 октября в Молдове выявили 1101 новый случай коронавируса. Информацию представили в Минздраве.

За указанный период было сделано 22 636 тестов. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 14 человек.

Что касается вакцинации, то первую дозу получили 183 человека, вторую – 211, третью и четвертую – 460 и 207 соответственно. В указанный период были привиты 24 подростка.

До настоящего момента полную схему иммунизации в Молдове прошли 1 071 961 человек.

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