COVID-19 в Молдове: статистика на утро четверга

COVID-19 в Молдове: статистика на утро четверга

За минувшие сутки в Молдове выявили 5 255 новых случаев коронавируса. Было сделано 17 166 тестов.

Информацию представили в Минздраве. 21 новый случай “завезли”, остальные – местные.

В больницах находятся 3 112 человек с подтверждённым коронавирусом. 179 – в крайне тяжёлом состоянии, 29 подключены к аппаратам ИВЛ. На дому лечатся 26 247 человек.

За всё время пандемии в Молдове выявили 455 095 случаев коронавируса. Вылечились 392 995 человек (+4 520), скончались 10 718 (+27). Активными остаются 51 406 случаев заболевания.

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