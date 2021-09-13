COVID-19 в Молдове: ситуция на вечер понедельника

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Сегодня, 13 сентября, в Молдове выявили 746 новых случаев коронавируса, 599 из них – среди невакцинированных.

Информацию представили в Министерстве здравоохранения. За сутки было сделано 7 486 тестов. 18 новых случаев “завезены” из-за рубежа.

В Кишинёве выявили 242 новых случая коронавируса, в Приднестровье – 91 случай, в Каушанах – 39. Остальные представлены на графике ниже.

За всё время пандемии в Молдове подтвердили 275 558 случаев коронавируса. Вылечились 263 202 человека, скончались 6 536. Активными остаются 5 820 случаев заболевания.

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