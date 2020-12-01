COVID-19 в Молдове: ситуация на вечер вторника

COVID-19 в Молдове: ситуация на вечер вторника

Сегодня, 1 декабря, в Молдове было подтверждено 1 499 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было сделано 3 557 тестов, из которых 3 101 – впервые. 5 случаев были “завезены”.

До настоящего времени в Молдове было зарегистрировано 108 863 случая коронавируса. Вылечились 95 918 человек, 2 323 скончались. Активными остаются 10 622 случая.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md