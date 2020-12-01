COVID-19 в Молдове: ситуация на вечер вторника

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Сегодня, 1 декабря, в Молдове было подтверждено 1 499 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было сделано 3 557 тестов, из которых 3 101 – впервые. 5 случаев были “завезены”.

До настоящего времени в Молдове было зарегистрировано 108 863 случая коронавируса. Вылечились 95 918 человек, 2 323 скончались. Активными остаются 10 622 случая.

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